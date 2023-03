Gemeentehuis in Kollum is nu écht verkocht

di 07 maart 2023 17.52 uur

KOLLUM - Het gemeentehuis aan de Limburg Stirumweg 18 in Kollum is verkocht. Dat meldt Makelaardij Roos op haar website. De gemeente Noardeast-Fryslân en de koper(s) komen later met een reactie op de verkoop.

De verkoop van het gemeentehuis had nogal wat voeten in de aarde. De gemeente blunderde met de verkoopprocedure in 2020. Men was niet open en transparant genoeg. Ook werden bepaalde partijen bevoordeeld. De rechter moest er aan te pas komen om de verkoop terug te draaien.

Het gemeentehuis kwam vorig jaar opnieuw in de verkoop en het lijkt erop dat het gemeentehuis nu wel echt verkocht is.