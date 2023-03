Waarom ook jij moet overstappen op een elektrische auto...

di 07 maart 2023 14.51 uur

LEEUWARDEN - Misschien heb jij al wel iemand in de familie met een elektrische auto en laatst op een verjaardag stond zijn 'stoere’ bak centraal. De meningen zijn er vooralsnog over verdeeld en de beide kampen zijn wel een beetje onder te verdelen in de progressieven en conservatieven. In welk kamp jij ook zit, het is belangrijk om de voordelen van een elektrische auto te bespreken. We zijn er namelijk van overtuigd dat over een jaar of tien, iedereen eraan zal moeten. Hier zijn vijf redenen.

Beter voor het klimaat en milieu

Misschien ben jij iemand die niet helemaal gelooft in de 'klimaathoax’ en dat is prima, jij mag dat vinden. Maar het is een feit dat een benzine-, diesel- of lpg-auto gebruik maakt van een verbrandingsmotor en uit de uitlaat komt rook, roet en andere viezig- en vuiligheid. Dat wil je eigenlijk niet inademen: niemand vindt het lekker om langs een snelweg te fietsen, bijvoorbeeld, of achter een stadsbus. Daarom alleen al is het heerlijk om elektrisch te rijden: de meeste uitstoot gebeurt in de centrales, weg van de bebouwde kom.

Een EV zal je toch wel worden opgedrongen

Het heeft ook niet heel veel zin om tegen te spartelen: de Europese Commissie heeft immers besloten dat auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2030 helemaal niet meer mogen worden verkocht in de Europese Unie. Gaat jouw benzineauto dus kapot na die tijd, dan ben je eigenlijk verplicht om een elektrische auto te kopen. Je zult dus aan het idee moeten gaan wennen, hoe erg je er ook tegen bent.

Stiekem een beetje goedkoper

Je zult het niet geloven als scepticus, maar we dagen je uit om het eens na te rekenen: een elektrisch voertuig is na verloop van de tijd goedkoper om te rijden dan een benzineauto. De mate waarin het goedkoper is, ligt natuurlijk aan de benzineprijs, maar als je met de huidige benzineprijzen rekent van over de 2 euro, dan is het zeker zo. Bovendien betaal je geen of nauwelijks wegenbelasting en heb je ook geen bijtelling. En wat is er nu niet 'conservatief’ aan geld besparen.

Met een EV kom je verder

Oké, je hebt nog een reden om geen elektrisch voertuig te kopen: de actieradius. Het is inderdaad zo dat veel oude auto’s op stroom niet verder komen dan 200 of 300 kilometer op één volle accu, maar dat is al lang niet meer zo. Er zijn nu auto’s op stroom die de 500, 600 of zelfs 800 halen, moet je nagaan. Bovendien is het steeds makkelijker om een dergelijke auto op te laden. Je kunt bijvoorbeeld een route plannen via Newmotion laadpalen zodat je precies weet waar je op je reis op kunt laden.

Duurzaam

Ja, het klopt dat er lithium moet worden gewonnen voor jouw eventuele elektrische auto en dat is behoorlijk vervuilend. Maar je moet je wel bedenken dat een batterij van een elektrische auto heel makkelijk te recyclen is. Mensen gebruiken hem graag als opslag voor zonne-energie van hun panelen of voor op de camping bijvoorbeeld. En dan nog dit: een elektrisch voertuig stoot 30 tot 70 procent minder CO2 uit dan een benzineauto. Het is dus dé duurzaamheid zelf.