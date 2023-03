Bestuurder aangehouden na ongeval op N355

di 07 maart 2023 14.00 uur

BUITENPOST - De bestuurder van een bestelbus is dinsdag door de politie aangehouden. De man had een eenzijdig ongeval veroorzaakt op de N355 bij Buitenpost. Op de Achterwei in Kollumersweach ging het eerder al mis. De bestuurder vloog daar uit de bocht en ramde een paaltje. Ook verloor hij zijn kentekenplaat.

De koerier is door de politie meegenomen naar het politiebureau. Of de man onder invloed was van drank of drugs wordt onderzocht. Volgens politiewoordvoerder Anne Kok is de man meegenomen voor een verklaring en een aantal tests. De uitslagen zijn nog niet bekend.

