Bestuurder (30) aangehouden na ongeval op N355

di 07 maart 2023 14.00 uur

BUITENPOST - Een 30-jarige bestuurder van een bestelbus is dinsdag door de politie aangehouden. De man uit Dokkum had een eenzijdig ongeval veroorzaakt op de N355 bij Buitenpost. Op de Achterwei in Kollumersweach ging het eerder al mis. De bestuurder vloog daar uit de bocht en ramde een paaltje. Ook verloor hij zijn kentekenplaat.

De koerier testte positief op een speekseltest. De man had ook alcohol gedronken, maar blies op straat onder de grenswaarde. Een rijbewijsmaatregel wordt later waarschijnlijk door justitie of het CBR nog opgelegd.

