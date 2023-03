Struisvogels (63, 65 jaar) wisten van drugslab voor crystal meth

di 07 maart 2023 13.45 uur

LEEUWARDEN - Met zijn 63-jarige maat uit Leeuwarden werd een 65-jarige man uit Feanwâlden er voor zijn gevoel 'ingezogen'. Het duo zat - nadat ze de politie niet belden - tientallen dagen vast voor betrokkenheid bij een drugslab aan de Canterlanswei 4 in Miedum.

De politie deed op 17 januari 2021 een inval in de loods en trof daar een drugslab aan waar grootschalig crystal meth (300 kg) kon worden geproduceerd.

Anonieme tips

De politie kwam het drugslab op het spoor toen de dag ervoor meerdere telefoontjes binnen kwamen. De niet te traceren bellers gaven aan dat er in de loods in Miedum mensen zaten die onder bedreiging van een vuurwapen hennep moesten knippen. Eén telefoontjes kwam vanuit Utrecht.

Inval

De politie besloot om 4.30 uur een inval te doen en al snel werd duidelijk dat er een drugslab in de loods aanwezig was. Overal waren camera's geïnstalleerd en in het drugslab werden grote hoeveelheden amfetamine en methamfetaimne aangetroffen.

Beheerder

De 63-jarige Leeuwarder werd als eerste door de politie aangehouden toen hij het erf opliep. Hij was de beheerder van het terrein dat in eigendom was van een man uit Akkrum. De Leeuwarder woonde al een tijdje in Spanje en was terug gekomen vanwege zijn zieke moeder. Door de coronacrisis bleef hij in 2020 en 2021 in Friesland en was hij beheerder van het terrein.

De man vertelde dat dinsdag hij zich wezenloos was geschrokken toen hij het drugslab had ontdekt. Dat moet in december 2020 geweest zijn. Zijn vriend uit Feanwâlden was sindsdien ook op de hoogte van het drugslab. Ze dachten dat er sigaretten in verpakkingen werden gedaan door de huurder. Deze 'Joram' was enkele maanden daarvoor langs gekomen met de vraag of hij de loods kon huren. Hij betaalde 5000 euro per maand.

"Ik kan mezelf wel voor de kop slaan dat het überhaupt gebeurd is. Wat exact de reden is waarom ik met deze mensen in zee ben gegaan, dat weet ik niet" aldus de Leeuwarder. Hij durfde de politie niet te bellen nadat hij zelf het drugslab ontdekt zou hebben. Hij zou radeloos zijn geweest.

Intensief contact

De twee vrienden hadden in het bewuste jaar 2020 ontzettend veel contact per telefoon. In 10 maanden tijden registreerde de politie 834 gesprekken tussen de twee. Voor de meervoudige kamer op de rechtbank in Leeuwarden vertelden ze dat het geen belangrijke gesprekken waren geweest. Het ging vaak over de kippen op het terrein. De Feanwâldster kwamen er namelijk tweemaal per dag met zijn zoon.

Regelneef

Terwijl in november 2020 de huur nog betaald werd, liep dat in december al anders. Joram hield zich niet aan de afspraken en de man uit Feanwâlden was volgens de politie de regelneef. Hij sprak eens af bij deze Joram bij de Jumbo. De twee vrienden ontdekten het drugslab waarschijnlijk op 20 december.

"We hebben alles dicht gebarricadeerd, alles dicht geschroefd" zo weet de man uit Feanwâlden zich nog te herinneren. Ze waren angstig en hadden daarom de politie niet gebeld. Terwijl hij voelde dat hij ergens werd ingezogen, had zijn maat niet het idee dat hij iets fouts had gedaan.

Tussenwand

In de zomer van 2020 plaatste de Leeuwarder in de loods - zonder medeweten van de eigenaar - een tussenwand. Volgens de Leeuwarder was dat allang voordat Joram op het speelveld verscheen. "De wand werd zonder aanleiding geplaatst en toevallig komt daarna iemand die de ruimte wil huren. Dat klinkt mij te toevallig" zo constateerde rechter Remco-Jan Maring. Volgens de Leeuwarder was de wand juist bedoeld om de spullen van de eigenaar van de loods te beschermen.

Struisvogels

Officier van justitie Roelof de Graaf vindt dat beide verdachten medeplichting (voorwaardelijke opzet) zijn geweest aan het drugslab. "Beiden hebben zich als een stel struisvogels gedragen." De twee maakten het drugslab mogelijk maar waren zelf niet betrokken bij de productie van de Crystal meth.

De Feanwâldster had volgens de officier de nauwere contacten met de onbekend gebleven achterliggende groepering die het lab runde. "'Ik wist het echt niet', dat wil er bij mij niet in." De officier eiste voor beiden een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen. De Leeuwarder zat al 46 dagen en de Feanwâldster 18 dagen. Het voorarrest werd extra meegenomen als onvoorwaardelijke celstraf.

Katvangers

Beide verdachten kunnen volgens de officier van justitie gezien worden als echte katvangers. "Dat zijn vaak de daders die je moet zoeken in de voorwaardelijke opzet sfeer." De Graaf eiste verder een boete van 10.000 euro voor de Leeuwarder en een werkstraf van 150 uur voor de man uit Feanwâlden.

Het Openbaar Ministerie hield rekening met het feit dat de zaak al meer dan twee jaar oud was en dat de man uit Feanwâlden zorg draagt voor zijn zoon en in de schuldsanering zit.

De uitspraak van de meervoudige kamer volgt op 21 maart 2023.