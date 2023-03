Dronken automobilist (33) vlucht voor de politie

di 07 maart 2023 07.53 uur

BUITENPOST - Een dronken automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag op de vlucht geslagen voor de politie. Op de kruising van de Voorstraat in Buitenpost zag de man een van rechts komende politieauto over het hoofd. Toen hij de opvallende auto alsnog opmerkte, ging hij er plankgas vandoor.

De 33-jarige man uit Kollumersweach kreeg iets na 01.00 uur een stopteken. Hij negeerde dit en reed met een snelheid van ruim 100 km/u over de Jeltingalaan door Buitenpost. Vlak voor de rotonde met de Lauwersmeerweg staakte hij zijn poging en parkeerde hij de auto langs de weg.

Door de geopende autoruit was een alcohollucht niet te missen. Op het politiebureau blies de man 795μg/l. Er is proces-verbaal opgemaakt ter zake het rijden onder invloed van alcohol, het negeren van een stopteken, gevaarlijk rijgedrag en het niet dragen van de autogordel.

De officier van justitie beslist of de Kollumersweachster zijn rijbewijs terug krijgt. Daarnaast volgt er vanuit het CBR een onderzoek naar zijn toekomstige rijgeschiktheid.