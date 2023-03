Echtpaar de Vries-Palma 60 jaar getrouwd

ma 06 maart 2023 16.29 uur

RINSUMAGEAST - Echtpaar De Vries-Palma uit Rinsumageast was zondag 60 jaar getrouwd. Burgemeester Klaas Agricola bracht maandag de felicitaties namens het gemeentebestuur over.

De 77-jarige Henk de Vries werd geboren in Rinsumageest en Lukkie Talma, ook 77 jaar, werd geboren in Jislum. Ze trouwden in het gemeentehuis van Ferwerd.

Henk de Vries kwam uit een schildersfamilie en werd zodoende ook schilder. Lukkie Talma werkte tot haar trouwens in de huishouding.

Ze leerden elkaar kennen bij het korfbal in Burdaard. Ze werden verliefd. "Als we naar school fietsten, dan wachtte Henk bij het bruggetje van Sybrandahûs en gingen we samen verder naar Dokkum." weet Lukkie nog te herinneren. Ook bracht Henk zijn lief regelmatig naar Jislum.

Op 5 maart 1963 trouwde het echtpaar in de hervormde kerk van Jislum. Ze woonde daarna eerst nog anderhalf jaar bij de ouders van Lukkie. Daarna verhuisden ze naar Rinsumageest. Ze kregen een jongen en drie meisjes en inmiddels zijn er acht kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

"Eén meisje is niet meer onder ons. Een verdrietig gebeuren en blijft een gemis maar er zijn heel veel prachtige momenten waar we op terug kunnen kijken de afgelopen 60 jaar...."