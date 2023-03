Burgumer opgepakt nadat hij om reed bij demo van Go Ahead Eagles

ma 06 maart 2023 16.14 uur

BURGUM - Een 27-jarige man uit Burgum is zondagavond door de politie aangehouden omdat hij 'opvallend in een auto aanwezig' was op het Kalverdijkje. Fans van Go Ahead Eagles hielden op dat moment een demonstratie.

De supporters waren het er niet mee eens dat 'uit' publiek niet welkom was bij de voetbalwedstrijd van SC Cambuur.

De Burgumer was overigens niet de enige die door de politie werd aangehouden. Ook een 47-jarige man uit Leeuwarden en een 52-jarige man uit de gemeente Heerenveen zijn aangehouden. Ze zaten allemaal in een auto. Het drietal kreeg een stopteken in Camminghaburen.

De bestuurder vluchtte nog een snackbar in, maar kon even later alsnog worden aangehouden, evenals twee andere inzittenden. In de auto werd door de politie een honkbalknuppel aangetroffen.

