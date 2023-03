Onruststoker (21) met 'mes' wil cafÃ© binnen

Onruststoker (21) met 'mes' wil café binnen

zo 05 maart 2023 18.43 uur

DAMWâLD - Een 21-jarige man uit de gemeente Dantumadiel is zaterdagnacht op de Foarwei in Damwâld door de politie opgepakt. De man dreigde met 'een mes' nadat hij een café in Damwâld was uitgezet.

De verdachte was eerder in de nacht ook al betrokken geweest bij een andere ruzie. Het mes dat hij bij zich droeg, bleek een stuk staal te zijn.

Omstreeks 2.00 uur doemde de verdachte op bij het café. De man was dronken en veroorzaakte de nodige onrust. Toen hem de deur werd gewezen, pakte hij het voorwerp uit zijn tas dat op een mes leek. Door bezoekers werd direct de politie gebeld, waardoor de jongeman kon worden aangehouden voordat de situatie verder uit de hand zou lopen.

De man is door de politie aangehouden voor het verstoren van de openbare orde en openbare dronkenschap. Met een boete van 420 euro op zak kon hij het bureau na verhoor weer verlaten. Het stuk staal wordt vernietigd, zo laat de politie weten.