Snelle trekkers mogen nu ook over zuidelijke rondweg

zo 05 maart 2023 15.55 uur

BUITENPOST - Het heeft even geduurd maar sinds enkele weken mogen (snelle) trekkers over de zuidelijke rondweg van Buitenpost rijden. Een aangenomen motie van de gemeenteraad uit 2019 is hiermee na vier jaar ten uitvoer gebracht.

De zuidelijke rondweg was de enige omliggende provinciale weg waar nog geen landbouwverkeer mocht rijden. De provincie Fryslân vond het te gevaarlijk om ook langzaam landbouwverkeer over de rondweg te laten rijden. Daarom werd in er 2019 besloten om te wachten op de invoering van de kenteken verplichting.

De kenteken verplichting is inmiddels ingevoerd en dat biedt de mogelijkheid om alleen landbouwverkeer op de zuidelijke rondweg toe te staan dat sneller kan rijden dan 25 km/u.

Het verkeersbesluit is daarop genomen en de bebording op de oostelijke rondweg (Bûtenom) is inmiddels geplaatst.