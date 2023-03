Gemeente weigert zebrapad voor 'oudjes' Meckama State

zo 05 maart 2023 10.00 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân weigert een zebrapad aan te leggen voor de bewoners van verzorgingstehuis Meckama State in Kollum. Al twee jaar smeekt de cliëntenraad om het zebrapad maar het college van B&W wil er niet aan.

De dienstdoende ambtenaar liet de cliëntenraad in 2022 weten dat de bejaarde bewoners dan maar een stukje moeten omlopen in plaats van een zebrapad over de Tochmalaan.

Schijnveiligheid

"Via het fiets-/wandelpad onder de brug door, kunnen fietsers en voetgangers een veilige oversteek maken." zo wees de verkeerskundige de bewoners op het veiliger alternatief. Verder ziet de gemeente het zebrapad als schijnveiligheid.

Onderzoek

"Uit verkeerskundig onderzoek blijkt dat een zebrapad helaas niet die veiligheid biedt die de gebruiker verwacht. In de praktijk blijkt namelijk dal automobilisten weinig rekening houden met zebra's die niet continue gebruikt worden." zo schreef de gemeente in een antwoord op het verzoek.

Ook geen zebra bij supermarkten

Ook het idee om een zebrapad aan te leggen bij de supermarkten, even verderop, vindt de gemeente niet noodzakelijk. "Er ligt hier een verhoogde drempel in de weg, waardoor automobilisten voldoende moeten afremmen."

Tunnelvisie

De cliëntenraad heeft erg moeite met de halsstarrige houding van de gemeente. "Het lijkt wel of zit men in een tunnelvisie en is men niet van plan om een ingeslagen weg bij te stellen. Tijden veranderen, we leven niet meer in het jaar 0." Ook wijst de cliëntenraad op het feit dat in de buurgemeenten meerdere zebrapaden zijn aangelegd om de veiligheid van voetgangers te bevorderen.

Geen zebra's in Noardeast

Tot op heden blijft de gemeente bij haar standpunt van de schijnveiligheid. Zelfs burgemeester Kramer stuurde de cliëntenraad een brief met daarin de mededeling dat er geen zebra's meer worden aangelegd in zijn gemeente. Een zebrapad zou alleen werken als er de hele dag veel mensen oversteken en dat is in Kollum niet het geval.

De gemeenteraad is de laatste hoop voor de cliëntenraad van Meckama State. Er bestaat nog hoop dat de kwestie in een raadsvergadering wordt besproken en dat er dan alsnog iets aan gedaan wordt.

