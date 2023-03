Twee woninginbraken in Buitenpost

za 04 maart 2023 09.08 uur

BUITENPOST - Er is vrijdag in elk geval tweemaal ingebroken in een woning in Buitenpost. De inbraken vonden tussen 14.00 uur en 23.00 uur plaats.

Een woning aan De Lange Schoor in Buitenpost werd betreden door het openbreken van een achterdeur. Een afgesloten tussendeur heeft mogelijk voorkomen dat het woongedeelte van de woning kon worden bereikt.

Ook bestaat er nog een mogelijkheid dat men tijdens de inbraak is gestoord. De twee deuren liepen forse schade op, er werd niets buitgemaakt.

Bewoners van een woning aan De Achtkant in het dorp werden vrijdagavond bij thuiskomst eveneens geconfronteerd met een inbraak. Ook deze woning werd betreden door het openbreken van een achterdeur.

In de woning werden meerdere kamers doorzocht en kasten opengebroken. Op dit moment het nog niet duidelijk welke goederen zijn weggenomen. Door forensische opsporing wordt onderzoek ingesteld.

De politie roept eventuele getuigen op om zich te melden. Mogelijk hebben omwonenden camerabeelden, zij kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.