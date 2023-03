Eerste ei voor zeearend in Alde Feanen

vr 03 maart 2023 14.10 uur

EARNEWâLD - Het zeearend-paar is er vroeg bij dit jaar. Op donderdagavond 2 maart werd het eerste ei gelegd. Dat is maar liefst 12 dagen eerder dan vorig seizoen.

Al zes keer broedde de vogel succesvol in de Alde Feanen. In 2022 werden twee jongen grootgebracht. Het nestelen is ook dit jaar te zien via de nestcam van It Fryske Gea.