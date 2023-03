Winkeldieven roofden voor meer dan 1800 euro aan boodschappen

vr 03 maart 2023 13.15 uur

LEEUWARDEN - Een stel uit Leeuwarden stal vorig jaar in zes dagen tijd voor meer dan 1800 euro aan boodschappen bij de Jumbo en Albert Heijn.

De twee, 25 en 41 jaar, bestelden online en gingen er met gierende banden vandoor als de boodschappen eenmaal in de auto lagen.

"Op een hele brutale manier" te werk gegaan

Beide verdachten verschenen vrijdag niet op de zitting van de politierechter. De twee werden veroordeeld tot werkstraffen 80 uur. Ze waren "op een hele brutale manier" te werk gegaan, stelde de officier van justitie vast.

De twee bestelden onder een valse naam online boodschappen en gaven verzonnen e-mailadressen en telefoonnummers op.

1213 euro

Als de boodschappen bij het zogenoemde pick up point in de auto waren geladen, gingen ze er als een haas vandoor. Dat trucje haalden ze in juni vorig jaar in zes dagen tijd uit bij twee Jumbofilialen in Leeuwarden en de Albert Heijn in Gorredijk. De bestelling bij de AH spande de kroon: daar had het stel voor maar liefst 1213 euro aan boodschappen besteld.

Gierende banden

De man deed net alsof hij zijn pinpas uit de auto zou pakken, waarna het duo er met gierende banden ervandoor ging. Een dag eerder was hij bij de Jumbo in Leeuwarden brutaalweg weggereden. De man werd op videobeelden herkend. Nadat ze waren opgepakt beweerde de vrouw dat ze dacht dat de boodschappen waren betaald.

Geen bron van inkomsten

De man had tegen de politie gezegd dat hij dacht dat hij achteraf wel een factuur zou krijgen. Hij had ook verklaard dat ze boodschappen uitdeelden aan mensen die het moeilijk hadden. Beide verdachten hadden op dat moment geen bron van inkomsten. Ze waren beide onbekend bij justitie.