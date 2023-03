GGD Fryslân sluit coronapriklocatie in Dokkum

vr 03 maart 2023 13.09 uur

DOKKUM - De GGD Fryslân sluit maandag a.s. de priklocaties in Dokkum en Heerenveen. Reden is de afnemende belangstelling voor de coronaprik.

Voorlopig blijven de locaties in Leeuwarden, Sneek en Drachten open, in afwachting van nadere besluitvorming door de minister over de toekomst van het coronaprikken. Daarnaast wordt er nog gevaccineerd op verschillende pop-up locaties, verspreid over de provincie.

Vele testen en prikken op de locaties

Op de huidige locaties in Dokkum en Heerenveen zijn vele testen uitgevoerd en prikken gezet gedurende de coronaperiode. In Dokkum zijn dat 21.101 testen en 36.936 prikken, in Heerenveen 106.079 testen en 44.477 prikken.

Operatie

Het opdoeken van de locaties is een hele operatie. De komende weken worden de locaties leeggehaald en opgeleverd in de staat waarin ze oorspronkelijk gehuurd werden. De mogelijkheid om af te spreken op deze locaties wordt uit de landelijke systemen verwijderd en de inventaris wordt opgeslagen, dan wel verdeeld over andere locaties. Mogelijk wordt een gedeelte ervan gedoneerd.

Andere locaties

Iedereen van 12 jaar en ouder die na 18 september nog geen herhaalprik heeft gehad, kan de prik nog steeds halen op een van de andere locaties. Zij kunnen zonder afspraak terecht in Leeuwarden, Sneek, Drachten. Of op een van de pop-up locaties, verspreid over de provincie.

De locaties en openingstijden vind je terug op de website van GGD Fryslân: www.ggdfryslan.nl/locaties