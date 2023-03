Folkert Bruining viert 100ste verjaardag

vr 03 maart 2023 11.43 uur

SURHUISTERVEEN - Meneer Folkert Bruining uit Surhuisterveen hoopt, zondag 5 maart 2023, 100 jaar te worden. Burgemeester Oebele Brouwer bracht hem vrijdag een bos bloemen en feliciteerde hem namens de gemeente Achtkarspelen.

De heer Bruining werd geboren op 5 maart 1923 in Boelenslaan, maar heeft zijn hele leven in Surhuisterveen gewoond. Hij trouwde op 4 april 1957 met Sanderina Bruining-Dijkstra. Samen kregen ze een dochter en later werden ze grootouders van twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Na een huwelijk van 57 jaar overleed mevrouw Bruining in 2015.

De heer Buining werkte zijn hele leven bij het rioleringsbedrijf HAK B.V. Daarnaast had hij een bijzondere hobby, namelijk spinnen. Hij gaf hierover zelfs demonstraties. Ook stond hij erom bekend dat hij voor familie en omwonenden afval naar de stort bracht, wat hij tot enkele jaren geleden nog deed.

Op zondag 5 maart viert de heer Buining zijn 100ste verjaardag in familiekring. Het is een bijzondere mijlpaal waar de familie van de heer Buining bij stil zal staan.