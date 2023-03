Meisje (15) mishandeld door man op elektrische fiets

vr 03 maart 2023 11.23 uur

DE WESTEREEN - De politie is op zoek naar getuigen van de mishandeling van een vijftienjarig meisje in De Westereen. De mishandeling vond maandagmiddag plaats langs de Boppewei.

De politie is op zoek naar een man van ongeveer 60 jaar en rond de 1.60 lang, die wordt verdacht van de mishandeling. Hij duwde haar omstreeks 17.20 uur van haar fiets.

Het slachtoffer fietste samen met een vriend over de Boppewei. Zij kwamen uit de richting van De Westereen en fietsten in de richting van De Falom. Even voorbij camping De Zilveren Maan kwam de man hen op zijn fiets tegemoet.

Op het moment dat hij hen passeerde, gaf de man het slachtoffer een flinke duw tegen haar schouder. Het slachtoffer raakte door de duw uit balans en viel met haar fiets. Ze raakte door de val enkele minuten buiten bewustzijn. De man fietste door.

Signalement bekend

In het ziekenhuis moest zij aan haar verwondingen worden geopereerd. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van mishandeling en de politie doet onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident.

Signalement:

Ongeveer 60 jaar

Ongeveer 1.60 meter lang

Stevig postuur

De man had een opvallende lange grijze, verzorgde baard.

Zwarte muts, zwarte gewatteerde jas (kort model), grijze broek en zwarte leerachtig sloffen.

De man fietste op een elektrische damesfiets met twee zwarte fietstassen.

Grote impact

Het slachtoffer had na de val onder andere een zware hersenschudding, een gebroken vinger en een gekneusde kaak. Haar kaak moest worden gehecht. Dit incident heeft veel impact gehad op haar. Zij kan nu niet naar school en ze kan haar bijbaan op dit moment niet uitvoeren.

Zoektocht naar dader

Mogelijk komt de dader uit de omgeving van De Westereen. Herkent u hem op basis van het signalement, al dan niet in combinatie met de (elektrische) fiets?

Bent u getuige geweest van de duw/de val van het slachtoffer of heeft u andere informatie die in ons onderzoek van belang kan zijn? Meldt u dan alstublieft bij de politie via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.