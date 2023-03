HPV Awareness day: prik tegen zes soorten kanker

vr 03 maart 2023 10.10 uur

LEEUWARDEN - Zaterdag 4 maart is het HPV Awareness Day. Het moment om stil te staan bij het Humaan papillomavirus (HPV) en de zes soorten kanker die het kan veroorzaken. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Gelukkig beschermt de HPV-vaccinatie hier goed tegen.

Op het advies van de Gezondheidsraad vindt er daarom in 2023 een eenmalige inhaalcampagne plaats voor jongeren tussen 18 tot 27 jaar. Ze kunnen zich dit jaar gratis laten vaccineren, ruim 160.000 van hen maakten al een afspraak.

Voor de overige 1,15 miljoen is enige haast geboden. Er moet namelijk minimaal vijf maanden tussen de twee prikken zitten. Brief kwijt, vergeten of nog niet aan gedacht? Op HPV Awareness Day openen twee Friese GGD-priklocaties de deuren om zonder afspraak de HPV-vaccinatie te halen: Leeuwarden en Heerenveen.

Uitnodiging

Jongeren, geboren tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 hebben in de afgelopen weken een brief gekregen over de vaccinatie. Vaccinatie is mogelijk op twee locaties verspreid over de provincie, namelijk Leeuwarden en Heerenveen.

Vaccinatie

Voor een goede bescherming zijn twee vaccinaties nodig. Tussen de vaccinaties zit minimaal 150 dagen. Jongeren, die een eerste vaccinatie hebben gehaald, krijgen over enkele maanden een sms om hen eraan te herinneren om een tweede afspraak te maken.

Wat is HPV?

HPV staat voor humaan papillomavirus. Iemand die het virus heeft, merkt er meestal niks van, maar het is wel heel besmettelijk. In sommige gevallen kan een infectie leiden tot kanker.

De vaccinatie tegen HPV beschermt goed tegen zes soorten kanker, waaronder baarmoederhalskanker, penis- en anuskanker. HPV komt zowel voor bij mannen als bij vrouwen.