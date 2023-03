Het streamen van de Formule 1

do 02 maart 2023 22.28 uur

LEEUWARDEN - Online Formule 1 kijken is soms best lastig. Er zijn genoeg legale streams die een uitstekende kwaliteit bieden, maar die zijn vaak alleen bereikbaar in het buitenland, of niet zomaar te openen. Neem je een abonnement op de Nederlandse diensten, zoals F1 via KPN, Ziggo of Viaplay, dan kun je die juist weer niet openen in het buitenland. Daar is een trucje voor.

Welke aanbieders zijn er?

Wereldwijd zijn er verschillende aanbieders van Formule 1-streams. Denk bijvoorbeeld aan Servus TV in Oostenrijk, RTL Zwee in Luxemburg, RTSH in Albanië, Rede Bandeirantes in Brazilië en de SRF in Zwitserland. Deze aanbieders hebben de rechten gekocht bij de Formule 1.

Vanuit Nederland kun je Formule 1 kijken op Viaplay. Deze aanbieder heeft ook andere sporten in de portefeuille, zoals de Bundesliga en darten. Via een truc kun je Viaplay ook in het buitenland bekijken.

Alsnog kijken: dit is de truc

Wie een buitenlandse, legale stream heeft gevonden, kan deze alsnog openen in Nederland. Daar is dan wel een trucje voor nodig. Dat trucje is erg simpel: een VPN gebruiken. Een VPN is een Virtual Private Network. Een extra verbinding tussen de kijker en de server waar Formule 1 gekeken kan worden. Deze verbinding is compleet versleuteld en geeft de gebruiker tijdelijk een ander IP. En dat is waar de handigheid zit.

Wanneer een kijker Formule 1 wil kijken, kijkt de aanbieder eerst naar het IP-adres. Aan de hand van het IP-adres wordt vastgesteld vanuit welke locatie verbinding wordt gemaakt. Is dit niet het juiste land, dan wordt de verbinding geblokkeerd. Met een VPN kun je zelf bepalen uit welk land het IP-adres moet komen. Wie dus een Amerikaanse aanbieder heeft gevonden, kan het best verbinding maken via een Amerikaanse VPN. Daardoor lijkt het net alsof de kijker verbinding maakt vanuit Amerika.

Haperend en stotterend beeld voorkomen

Helemaal feilloos in het trucje niet. Het beeld kan enorm haperen en stotteren. Dat komt vooral voor als kijkers een gratis VPN gebruiken. De Formule 1 kijken via een VPN kost namelijk enorm veel dataverkeer, en dat is waar gratis VPN’s tekort schieten. Ze hebben maar zeer beperkte snelheden, waardoor het beeld gaat haperen en stotteren. Daarom is het een beter idee een betaald abonnement te nemen bij een professioneler VPN-aanbieder.

Er zijn allerlei aanbieders die zich specialiseren in streaming. Dat zijn de aanbieders met een snelle, stabiele verbinding waarmee de kijker prima Formule 1 kan kijken. Om uit te vinden of een bepaalde aanbieder een goede keus is, is het een goed idee een proefabonnement af te sluiten. Vaak geldt ook een 30-dagen-geld-terug-garantie. Wanneer het abonnement niet bevalt, kan deze meteen weer opgezegd worden.

Viaplay kijken in het buitenland

Op vakantie naar het buitenland en toch Formule 1 kijken via Viaplay? Ook hier komt de VPN weer van pas. Maak verbinding met een Nederlandse server, en het lijkt vanuit Spanje net alsof je gewoon thuis in Burgum zit. Op die manier kunnen abonneehouders van Viaplay optimaal van hun abonnement genieten.

Een VPN gebruiken is volledig legaal. Er is geen wet in Nederland die het verbiedt. Wel kan het tegen de algemene voorwaarden van een streamingdienst zijn. Daarom is het goed om dat van tevoren uit te zoeken. Tot nu toe kennen we nog geen verhalen van abonnees die hun abonnement zijn kwijtgeraakt omdat ze een VPN gebruiken, dus het risico op een blokkade lijkt erg klein.