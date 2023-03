Opening restaurant Groote Wielen in Leeuwarden

vr 03 maart 2023 09.08 uur

LEEUWARDEN - Aan de rand van Leeuwarden, middenin natuurgebied de \'Grutte Wielen’, is deze week het gloednieuwe restaurant Groote Wielen geopend.

Na maandenlang intensief verbouwen waarbij slechts het karkas van het oude pand nog zichtbaar was langs, worden de tafels nu gedekt voor meer dan 700 gasten.

Vakantiegevoel

Voor het ultieme vakantiegevoel hoef je niet ver. Uit de stad en aan het water staat deze nieuwste hotspot van Leeuwarden. De inrichting is geïnspireerd op de historische bestemming van zwembad de Groote Wielen.

In het interieur zijn vooral lichte en natuurlijke tinten gebruikt en aan de buitenzijde van het pand zie je de eikenhouten wanden en het rieten dak. Deze elementen zorgen ervoor dat vooral de omgeving de hoofdrol mag spelen.

Dat is Groots genieten

Gasten kunnen proeven van bijzondere smaken zoals kreeft en Chateau Briand, maar ook de bekende klassiekers ontbreken niet op het menu. Groote Wielen leent zich perfect voor groepen, feestelijke en zakelijke gelegenheden of als trouwlocatie.

Met verschillende af te sluiten ruimtes en bovenverdieping mét terrasbalkon past deze locatie bij een gelegenheid van elk formaat. Het adembenemende uitzicht zit altijd bij de prijs inbegrepen.

Tijdens een zwoele zomeravond genieten gasten van het uitzicht op het terras aan het water en in de winter strijken ze neer naast het knusse haardvuur.

Tel daar de grote parkeerplaats, de vernieuwde jachthaven, de prachtige natuur en de omheinde speeltuin bij op en dan weet je zeker: dát is Groots genieten.

Volgens bedrijfsleider Paul-Yme Brunsmann, is het voornamelijk de locatie die Groote Wielen zo bijzonder maakt: \'Toen het vroor hoorde je hier \'s ochtends de geluiden van de eerste schaatsers op natuurijs. Je hebt écht het gevoel dat je middenin de natuur zit. Dit is zo’n unieke en mooie plek, het is fantastisch dat we die nu ook met anderen kunnen delen.’

Groote Wielen is elke dag open van 10.00 tot 22.30.

FOTONIEUWS