Man (37) zit met cocktail aan drugs in het lijf achter het stuur

do 02 maart 2023 13.30 uur

LEEUWARDEN - Met een cocktail aan drugs in zijn lijf werd een 37-jarige automobilist uit Leeuwarden in de nacht van 20 oktober 2021 door de politie van de weg gehaald. De Leeuwarder, destijds nog woonachtig in Tytsjerksteradiel, werd donderdag wegens rijden onder invloed van drugs veroordeeld tot een werkstraf, een boete en een voorwaardelijke rijontzegging.

Speekseltest

De politie zag dat de Leeuwarder slingerend reed en te hard een rotonde op reed. Volgens de agenten vloog de man net niet uit de bocht. Op de Heliconweg in Leeuwarden werd hij staande gehouden. De alcoholtest was negatief, maar de speekseltest gaf aan dat de Leeuwarder speed en cocaïne had gebruikt.

Hoeveelheid speed was hoog

Later werd ook nog bloed afgenomen. Dat werd onderzocht en daaruit bleek dat de man ook nog sporen van GHB in zijn lijf had. Maar vooral de hoeveelheid speed – 430 microgram per liter bloed - was volgens de rechter hoog. De man moest zijn rijbewijs inleveren, dat werd twee maanden later ongeldig verklaard. Hij had meerdere soortgelijke feiten op zijn strafblad.

Zwarte periode

In februari 2021 en september 2022 was hij veroordeeld voor onder meer rijden onder invloed van drugs. En er staan nog zaken open. Het was volgens zijn advocate een zwarte periode in zijn leven, waar inmiddels een eind aan is gekomen. Nadat zijn relatie strandde is hij volgens de advocate gestopt met het drugsgebruik.

Zaak lang op de plank gelegen

De zaak had erg lang op de plank gelegen, de advocate vroeg de rechter om daar rekening mee te houden. Dat gebeurde: de rechter legde een werkstraf op van 30 uur, 20 uur lager dan de officier van justitie had geëist. Verder kreeg de Leeuwarder een boete van 500 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden.