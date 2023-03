Man (42) negeert rijontzegging en wordt betrapt

do 02 maart 2023 12.03 uur

LEEUWARDEN - Een 42-jarige bestuurder uit de gemeente Tytsjerksteradiel heeft zijn rijontzegging genegeerd. De man werd woensdag om 16.15 uur betrapt door de politie tijdens een controle.

De automobilist reed in zijn bedrijfsauto op de Groningerstraatweg in Leeuwarden. Tijdens de controle bleek dat de man reed terwijl hij een ontzegging rijbevoegdheid had. Door de politie is een proces-verbaal opgemaakt.