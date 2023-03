Beschonken Roemeen rijdt “als een gigantische idioot”

do 02 maart 2023 11.30 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige Roemeen was doorgereden nadat hij in juni vorig jaar in De Westereen eerst op een bestelbus en vervolgens tegen een paaltje knalde. Uiteindelijk kon hij niet verder nadat hij tegen een boom was gereden. De man nam de benen, hij had teveel gedronken.

Als "een gigantische idioot" gereden

De Roemeen verscheen donderdag niet op de zitting van de politierechter. De man had veel te hard gereden. Een getuige zag hem in een VW Touran "als een gigantische idioot" met rokende banden door De Westereen racen. Hij had volgens de getuige iemand "hartstikke dood" kunnen rijden.

Bestuurder neemt de benen

In de Ljurkstrjitte was de bestuurder tegen een geparkeerde bestelbus gereden. De man stopte niet en reed op de Fogelsang een paaltje omver. Een stukje verderop eindigde de dollemansrit toen de VW op een boom strandde. De Roemeen nam de benen, maar kon later op de avond alsnog worden aangehouden.

Twee weken celstraf

Drie uur na de botsing met de boom zat hij nog altijd ruim boven de norm: hij blies 810 ug/l, bijna vier keer meer dan maximaal toegestane 220 ug/l. De Roemeen moest zijn rijbewijs inleveren, hij is het zes maanden kwijt geweest. De man werd veroordeeld tot een celstraf van twee weken plus twee weken voorwaardelijk.

Wel schade betalen, geen smartengeld

Voor het gevaarlijke rijgedrag kreeg hij een boete van 500 euro. Verder legde de rechter een rijontzegging op van acht maanden waarvan twee maanden voorwaardelijk. Aan de eigenaar van de bestelbus moet hij een schadevergoeding van ruim 1800 euro betalen. De eigenaar van de bus wilde ook smartengeld, maar dat verzoek was naar het oordeel van de rechter onvoldoende onderbouwd.