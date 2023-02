Autoraam ingeslagen met Makita bouwradio tijdens ruzie

di 28 februari 2023 17.35 uur

BUITENPOST - Een ruzie liep dinsdagmiddag flink uit de hand in Buitenpost. Op de N355 werd de Mercedes van een oudere vrouw vernield. Ze zou stil hebben gestaan met haar voertuig langs de kant van de weg. Ze was dat moment aan het bellen.

Het zijraam van de auto werd door een man uit Buitenpost ingeslagen met een Makita bouwradio. Ook de spiegel moest het ontgelden.

De politie en een ambulance werden om 16.15 uur opgeroepen. De oorzaak van het incident moet worden gezocht in de relationele sfeer. Bij Buitenpost liepen de gemoederen hoog op waarbij de auto werd vernield.

De vrouw is nagekeken door het ambulancepersoneel. Zij is later door de politie meegenomen naar het bureau in Burgum voor mogelijk een verhoor / aangifte. Een berger heeft de beschadigde Mercedes later opgehaald en weggebracht.

