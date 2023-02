Inbreker zwijgt - rechtbank legt ISD-maatregel op

di 28 februari 2023 15.25 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft aan een 42-jarige veelpleger uit Stiens de zogeheten ISD-maatregel opgelegd. Dat betekent dat de man de komende twee jaar onderdak is: de rechtbank plaatst hem in een 'inrichting voor stelselmatige daders’.

Drugsverslaving

En dat is precies wat de Stienser zelf ook voor ogen had. Twee weken geleden tijdens de behandeling van zijn zaak gaf de man aan dat hij hulp nodig heeft om van zijn drugsverslaving af te komen. Hij vroeg zelf om het opleggen van de ISD-maatregel. Dat was ook zo’n beetje het enige wat de Stienser kwijt wilde.

Inbraken, diefstal en poging tot inbraak

Hij koos ervoor om niets te zeggen over de feiten waarvoor hij terechtstond. Ondanks dat de man kaken stijf op elkaar hield, oordeelde de rechtbank dat alle feiten bewezen konden worden. Hij stond terecht voor vier inbraken, een diefstal en een poging tot inbraak.

Op 22 augustus vorig jaar stal hij bij een inbraak in wokrestaurant Kisoro in Jelsum 21 tablets en een kassalade.

Inbraak in clubgebouw kaatsvereniging Oostergo

Op 6 september volgde een inbraak in het clubgebouw van kaatsvereniging Oostergo in Dokkum en een kleine maand later stal de man een elektrische fiets uit een garagebox in Leeuwarden.

Verder deed hij een mislukte poging om in te breken in een viskraam in Stiens. En op 4 oktober had hij ingebroken in multifunctioneel centrum de Skalm in Stiens.

Strafblad van 25 pagina’s

Van alle feiten waren camerabeelden. De Stienser heeft een strafblad van 25 pagina’s. In de afgelopen vijf jaar pleegde hij dertien vermogensdelicten en kreeg hij drie gevangenisstraffen aan de broek. Hij is sinds 1998 bekend bij politie en justitie.