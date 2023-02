Kortsluiting in brommobiel Fivershof Ie

ma 27 februari 2023 22.50 uur

IE - Maandagavond om 21:41 uur werden de vrijwilligers van het brandweerkorps Anjum gealarmeerd voor een autobrand aan de Fivershof in Ie.

De manschappen hadden net hun oefenavond gehad en zaten in de kantine van de kazerne in afwachting van een warme snack die in de frituurpan lag. Helaas moest de vetpan uit en de mannen waren zeer snel ter plaatse in Ie.

Ter plaatse bleek een brommobiel een korstsluiting te hebben in de interne bedrading wat een brandlucht veroorzaakte.

De brandweer heeft de accu losgekoppeld en gecontroleerd of het smeulen van de bedrading was gestopt. Daarna konden de mannen weer terug keren naar de kazerne.

FOTONIEUWS