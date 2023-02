Inbreker(s) slaan toe bij woning in DamwÃ¢ld

Inbreker(s) slaan toe bij woning in Damwâld

ma 27 februari 2023 16.08 uur

DAMWâLD - In een woning aan de Halewei in Damwâld is ingebroken. De inbraak vond zondag tussen 18.30 uur en maandag 07.00 uur plaats. De woning werd betreden door het openbreken van een raam aan de achterzijde.

Wat er is weggenomen is vooralsnog niet bekend. De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan. Eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.