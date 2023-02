Zeearend-paar alweer veel gezien rondom nest in de Alde Feanen

zo 26 februari 2023 20.30 uur

EARNEWâLD - Het zeearend-paar is alweer veel gezien rondom het gigantische nest in het Nationaal Park de Alde Feanen. Deze is weer opgeknapt, er is een mooi nestkommetje gemaakt en het is voorzien van nieuw zacht materiaal. Het paren, kuiltje draaien en het proefzitten is alweer waargenomen.

Ook dit jaar is het nestelen weer te zien via de nestcam van It Fryske Gea. Al zes keer broedde de vogel succesvol in de Alde Feanen. In 2022 werden twee jongen grootgebracht. Halverwege maart werden twee eieren gelegd en op 17 en 18 juli 2022 vlogen de twee jongen uit.