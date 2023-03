'Eigenaar pizzeria moet zorgdragen voor overlast op straat'

do 23 februari 2023 22.25 uur

DOKKUM - "Een lont in het kruitvat" zo noemde de heer Dijkstra de komst van de twaalf statushouders aan Keppelstraat in Dokkum tijdens de raadsvergadering donderdagavond. Dijkstra is bewoner van deze straat en kwam inspreken tijdens de vergadering van de gemeente Noardeast-Fryslan. Hij ervaart in de weekenden een hoop overlast van stappers die nog wat komen eten bij de pizzeria in deze straat.

Eerder deze maand werd bekend dat er in de Keppelstraat minderjarige statushouders opgevangen zullen worden. Toch ervaren zowel de bewoners van deze straat als de meeste raadsleden de komst van de statushouders niet als het probleem, maar juist de overlast die er al lange tijd is. Wel maken raadsleden en de inspreker zich zorgen over de veiligheid van deze nog te komen nieuwe bewoners.

Knoflooksaus aan de deur

De heer Dijkstra ligt in de weekenden 's nachts vaak uren wakker door onder andere het geschreeuw, het vechten en soms zelfs gerace met auto's. Hij is bang dat het gaat escaleren als zijn nieuwe buren er straks komen wonen. Dit weekend was zijn deur besmeurd met knoflooksaus.

"Fiersten te mal"

Bij een stadscentrum met een nachtelijke functie hoort rumoer volgens burgemeester Kramer. "Mar dit gjit fiersten te mal" zo sprak Kramer. Hij doelde hiermee op de filmpjes die rondgestuurd worden waarop de overlast te zien is die regelmatig wordt veroorzaakt voor de pizzeria.

In gesprek met eigenaar

Burgemeester Kramer is van mening dat de eigenaar moet zorgdragen voor de onrust rond zijn pizzeria. Er zal in gesprek worden gegaan met de eigenaar. Ook zal er meer toezicht moeten komen. Kramer had er alle vertrouwen in dat de eigenaar er in mee zou gaan. Wel gaf hij aan dat in het uiterste geval gekozen kan worden voor het sluiten van deze pizzeria.

De burgemeester benadrukte dat de komst van de statushouders niet de reden is om dit probleem aan te pakken. Het is een probleem dat al langer speelt en ook voorkomt in politierapporten van december en januari. Aan het einde van de vergadering besloot de raad positief te staan tegenover het verzoek van het Nidos voor de komst van de statushouders.