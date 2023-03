Energietoeslag: Achtkarspelen keerde vier ton 'te veel' uit

do 23 februari 2023 21.49 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen keerde in 2022 meer dan 400.000 euro te veel uit aan haar inwoners voor de energietoeslag. Dat maakte wethouder Tjibbe Brinkman donderdagavond bekend.

"Wy sitte mei in probleem, wy ha 400.000 mear útjûn dan wy krigen ha fan Den Haach" aldus Brinkman. De wethouder weigert vooralsnog om het op te nemen in de begroting als voldongen feit.

De energietoeslag betrof 1300 euro voor huishoudens met een laag inkomen. Achtkarspelen is voor 2023 wel van plan om opnieuw de energietoeslag uit te keren. De eerste 500 euro van de toeslag wordt in maart uitgekeerd omdat mensen het nodig hebben. De overige 800 euro laat vooralsnog even op zich wachten.

Brinkman wil het er niet bij laten zitten met het verlies. "De striid mei Den Haach moatte wy noch fiere" aldus de wethouder. "Wy fechte der keihurd foar." Brinkman liet ook weten dat sommige gemeenten juist veel meer hadden ontvangen met een uitkering van 130%. Ze hebben volgens hem een vreemde rekenmethodiek in Den Haag.

In de gemeente Tytsjerksteradiel ging alles wel goed. De gemeente ontving zo'n 1.7 miljoen euro en dat is ook allemaal uitgekeerd aan de hulpbehoevende huishoudens in de gemeente. Zo liet wethouder Caroline de Pee tijdens de raadsvergadering weten.