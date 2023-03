Herbenoeming burgemeester Gebben bekrachtigd

do 23 februari 2023 21.18 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben is bij Koninklijk Besluit herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Tytsjerksteradiel. De burgemeester is donderdagavond opnieuw beëdigd door de commissaris van de Koning in Fryslân, de heer Arno Brok. Deze beëdiging vond plaats tijdens een speciale raadsvergadering in het gemeentehuis.

Tweede termijn

Jeroen Gebben is sinds 28 februari 2017 burgemeester van Tytsjerksteradiel en had aangegeven graag een periode door te willen. De gemeenteraad heeft op 24 november 2022 besloten Gebben aan te bevelen voor herbenoeming. De tweede ambtstermijn van burgemeester Gebben gaat in op 28 februari 2023.

Vertrouwen

Burgemeester Gebben is blij met het vertrouwen wat hij kreeg van de raad en wat heeft geleid tot deze tweede ambtsperiode: "Ik bin bliid mei de werbeneaming. It fielt goed en der sprekt oer en wer betrouwen út. De ôfrûne jierren haw ik gearwurkje mochten foar, troch en mei alle lagen út ús prachtige mienskip. Dêr jou ik graach in moai ferfolch oan."

Procedure

Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. Een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad bereidt een aanbeveling voor. Als de gemeenteraad besluit om de burgemeester aan te bevelen, wordt dit kenbaar gemaakt aan de commissaris van de Koning.

De commissaris van de Koning stuurt de aanbeveling door aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het besluit tot herbenoeming wordt bij Koninklijk Besluit genomen.