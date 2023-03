Maximale werkstraf voor cokedealer uit Burgum

do 23 februari 2023 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een 32-jarige cokedealer uit Burgum is veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De man heeft bijna een jaar lang cocaïne verhandeld. Het geld dat hij daarmee verdiende moet hij terugbetalen.

Anonieme brief aan de gemeente

De cokedealer liep eind 2021 tegen de lamp. De politie deed in november van dat jaar een inval in de woning van de man, nadat er bij de gemeente Tytsjerksteradiel een anonieme brief binnen was gekomen waarin stond dat de Burgumer vanuit zijn woning aan het dealen was.

Financiële problemen en een gokprobleem

Bij de inval vond de politie behalve 60 gram cocaïne ook meer dan 18 gram ketamine en iets meer dan 0,70 gram 2C-B, een psychedelische drug. De Burgumer had financiële problemen en was daarom begonnen met dealen. En hij had een gokprobleem. De rechtbank vindt het "zeer kwalijk dat hij geldelijk gewin boven het belang van de maatschappij heeft gesteld".

Winst terugbetalen

Er is volgens de rechtbank sprake van "een positieve gedragsverandering". De man gebruikt zelf geen drugs meer en hij gokt niet meer. Hij heeft zichzelf op een landelijke zwarte lijst laten zetten. En hij heeft vast werk. De rechtbank schatte de netto winst van de drugshandel op ruim 9000 euro. Dat bedrag moet de Burgumer aan de Staat betalen. De auto die hij gebruikte voor de drugshandel werd verbeurd verklaard.