Echtpaar Van Tuijl 60 jaar getrouwd

wo 22 februari 2023 12.04 uur

DE WESTEREEN - De heer en mevrouw Van Tuijl uit De Westereen zijn 60 jaar getrouwd. Burgemeester Agricola van de gemeente Dantumadiel bracht het echtpaar 's ochtends een bezoek om de felicitaties namens het gemeentebestuur over te brengen.

De 82-jarige heer Van Tuijl werd geboren in Vorden en was meubelmaker van beroep. Hij ontmoette zijn vrouw in hotel Lauswolt in Beetsterzwaag. Beiden werkten daar. Hij als kelner en zij als serveerster. Zij is twee jaar jonger en werd geboren in Zwaagwesteinde.

De heer Van Tuijl werkte verder 36 jaar bij de PTT terwijl zijn vrouw actief was bij de bejaardenzorg. Op 22 februari 1963 trouwden ze op het gemeentehuis in Damwoude. Het was dat jaar een zware winter, de Elfstedentocht werd ook in dat jaar gehouden.

Het echtpaar kreeg 2 kinderen, 5 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen.

