Vaarroute Súd Ie in 2023 alleen open voor lage boten

di 21 februari 2023 15.20 uur

EANJUM - Alleen lage boten kunnen in 2023 gebruik maken van de vaarroute Súd Ie. De Saatsenbrêge nabij Eanjum zorgt er ook dit jaar voor dat de doorvaarthoogte van 1,50 meter maximaal mogelijk is. Dit betekent dat alleen lage boten, zoals sloepen, kano's en vletten komend vaarseizoen van de vaarroute Súd Ie gebruik kunnen maken.

De ophoging naar een doorvaarthoogte van 2,40 meter stond gepland voor het winterseizoen van 2022/2023, maar de benodigde grond is nog niet in bezit van de gemeente Noardeast-Fryslân. Deze grond is nodig voor de brug en het aan te leggen fietspad. Dit fietspad gaat in de toekomst onder de opgehoogde Saatsenbrêge door.

Onderhandelingen

De gemeente Noardeast-Fryslân voert nog grondonderhandelingen, die op minnelijke verwerving zijn gericht. Dat is een zorgvuldig proces, waarbij wordt geprobeerd de grond te verkrijgen door overeenstemming en ter voorkoming van onteigening.

De ophoging van de Saatsenbrêge is echter ook een essentieel onderdeel van de vaarroute Súd Ie en wordt hoe dan ook gerealiseerd. Het proces van de onderhandeling kost echter tijd en daarom is het onbekend wanneer de uitvoering van start gaat.

Verder houdt de gemeente Noardeast-Fryslân rekening met de aanpak van andere bruggen in de omgeving. De provincie Fryslân is van plan het wegdek van de Kowebrêge (in de Humaldawei) te vervangen. Twee gestremde bruggen tegelijkertijd moet vanwege omleidingen worden voorkomen.

Sloepen, kano’s, SUP’s en ander klein vaarverkeer tot 1,50 meter blijven welkom om de vaarroute te verkennen. Ook de sluizen zijn beschikbaar voor vaarrecreanten.

Watersporters kunnen de sluis Krûmsterhaad bij Esonstad zelf bedienen. De sluis Oosterverlaat in Dokkum wordt door Brugwacht Dokkum bediend.