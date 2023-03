Automobilist moet uitwijken en botst tegen boom

ma 20 februari 2023 18.20 uur

APPELSCHA - Op de Drentseweg in Appelscha is maandag aan het einde van de middag een automobilist tegen een boom gebotst. De bestuurder schrok van een naderende automobilist en moest uitwijken. Hij verloor hierdoor de macht over het stuur en botste tegen een boom.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van de kruising met de Tilgrupsweg. De politie, een ambulance en de brandweer werden om 17.32 uur opgeroepen. Het slachtoffer zat niet bekneld en wist zelf uit het voertuig te komen. De jongeman is opgevangen in een ambulance. Hij is later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het voertuig raakte fors beschadigd. De politie heeft tijdens het incident de weg afgesloten voor het overige verkeer. Een berger heeft het voertuig opgehaald en afgevoerd.

