Restauratie Hantumermolen bijna voltooid

ma 20 februari 2023 17.05 uur

HANTUM - De restauratie van de Hantumermolen is bijna klaar. De houten vijzel of schroef werd donderdag door werknemers van Molenbouwer Jellema uit Burdaard teruggetakeld in de schroefbak. Zo kan deze poldermolen binnenkort weer doen, waar hij in 1880 voor gebouwd werd: water uit het Hantumerleech malen.

De stoere poldermolen onder Hantum is eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân en heeft langer dan een jaar stilgestaan. In die periode werd in de werkplaats van Jellema in Burdaard niet alleen een nieuwe schroef gemaakt, maar is de molenromp en kap opnieuw met riet gedekt en werd het gevlucht (de wieken) en alle houtwerk geschilderd.

Werkzaamheden en onderhoud waar niet alleen veel arbeidsuren, maar ook de nodige kosten aan vastzitten. Gelukkig is de Hantumermolen een Rijksmonument, zodat een groot deel van dat geld – in totaal zo’n € 125.000 – bijgedragen wordt door het rijk, de provincie Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân.

Het overige deel van de kosten – nog zo’n 35 % – werd door de Stichting bijeengezocht bij stichtingen en fondsen. Zo kreeg het stichtingsbestuur een bijdrage van de Meindersma-Sybenga Stichting, het Hendrik Muller fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting TBI Fundatie, de Van Heloma Stichting, de Stichting Juckema Sideriusfonds, de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland, het Dinamo Fonds en natuurlijk het Molenfonds van De Hollandsche Molen, waardoor de Hantumermolen er nu weer prachtig en – nog belangrijker – maalvaardig bij staat.

De oude schroef ligt nog op de mûnepôle naast de molen, zodat goed kan worden bekeken wat voor kunstwerk zo'n houten vijzel met twee gangen eigenlijk is. De Hantumermolen wordt bemalen door vrijwillig-molenaar Marijn van Tilburg uit Dokkum en als de molenwieken straks weer vrolijk hun rondes maken, bent u van harte welkom om een kijkje te nemen.

