Zeven boetes uitgedeeld aan overlastgevende jeugd op Markt

ma 20 februari 2023 16.53 uur

BURGUM - De politie deelde vrijdag- en zaterdagavond in totaal zeven boetes uit aan automobilisten op de Markt in Burgum. Het parkeerterrein is een favoriete plek van jongeren die in hun auto's daar regelmatig samenkomen.

Drie automobilisten ontvingen een bon omdat ze onnodig geluidshinder veroorzaakten. Ook werden er nog vier bonnen voor andere feiten, als snelheid geschreven.

De 'overlast' op de Markt is al langere tijd onderwerp van gesprek. Buurtbewoners klaagden bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Sommige mensen zijn bang om in de avonduren nog over straat te gaan. De politie hoopt dat de jongeren zich rustig houden.

"Op zich is het prima dat je elkaar op de Markt ontmoet, maar denk daarbij wel aan de mensen die aan de Markt wonen en houd het ook voor hen aangenaam." zo laat wijkagent Bert Sietzema weten.