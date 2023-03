Hardleerse bromfietser (25) rijdt zonder helm en rijbewijs

ma 20 februari 2023 08.52 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige bromfietser uit de gemeente Achtkarspelen is zaterdag door de politie aangehouden omdat hij zonder helm en rijbewijs door de stad Leeuwarden rijdt. De man reed om 15.50 uur over de Elzenstraat met een passagier.

Omdat het duo beiden geen helm droeg, werden ze gecontroleerd door een politie. De 25-jarige inwoner van Achtkarspelen reed ook zonder rijbewijs.

Omdat het al de zesde keer in korte tijd was dat hij was betrapt op het rijden zonder rijbewijs werd ook de bromfiets in beslag genomen.