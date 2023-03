Echtpaar Dijk - Van de Wal uit Tytsjerk viert diamanten huwelijk

ma 20 februari 2023 06.36 uur

TYTSJERK - Het was zondag 60 jaar geleden dat Meindert Dijk (79) en Betty van de Wal (79) in het huwelijksbootje stapten. Ter ere van hun diamanten jubileum kwam burgemeester Jeroen Gebben op bezoek om het echtpaar te feliciteren.

Op vijftienjarige leeftijd leerde het stel elkaar kennen op de zogeheten 'huwelijksmarkt’. Een week daarna kregen ze verkering. Vier jaar later was het tijd voor een volgende stap en trouwde het jonge paar op het gemeentehuis in Damwâld. Ze kregen een zoon en later werd de familie uitgebreid met twee kleinkinderen.

De heer Dijk begon zijn werkzame leven als metaalbewerker in Leeuwarden en werd later een ervaren onderhoudsmonteur bij verschillende horecabedrijven.

Mevrouw van de Wal werkte in het Diakonessenziekenhuis en later in een naaiatelier. Niet alleen op haar werk maakte ze kleding, ook werden er thuis vele kledingsetjes gemaakt voor de kleinkinderen.

Meindert Dijk was een fanatieke sporter. Hij was veertien jaar lang succesvol wielrenner en won o.a. twee keer de ronde van Feanwâlden. Later werd ook hardlopen een hobby en werden er zelfs marathons gelopen. Het echtpaar fietste ook veel samen.