Brand in 2 onder 1 kap woning op Ameland

zo 19 februari 2023 21.13 uur

BUREN - De Amelandse brandweer moest zondagavond in actie komen voor een woningbrand op het eiland. In een 2 onder 1 kap woning aan de Paasduinweg in Buren was brand uitgebroken. Omdat het niet duidelijk was of er nog mensen in de woning aanwezig waren werd er opgeschaald naar middel brand.

Bij aankomst van de brandweer was de bewoner van het huis dat in brand stond al buiten. De bewoner van de naastgelegen woning is door de spuitgasten uit de woning gehaald. Daarna is deze persoon door ambulancepersoneel nagekeken.

Door snel ingrijpen kon erger worden voorkomen. Wel liepen beide woningen schade op door de brand. De woning waar de brand woedde zelfs dermate veel dat er voor de bewoner vervangende woonruimte op het eiland zal worden gezocht.