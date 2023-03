Fietsers ten val na botsing met hond

zo 19 februari 2023 16.06 uur

SURHUISTERVEEN - Een moeder is samen met haar zoontje ten val gekomen na een botsing met een hond. Het tweetal fietste zondagmiddag langs de Vierhuisterweg in Surhuisterveen toen het ongeval gebeurde. Een ambulance kwam ter plaatse om hen te onderzoeken.

De moeder had bloed op haar gezicht, maar na controle in de ambulance hoefde ze niet mee naar het ziekenhuis. De jongen was alleen flink geschrokken. Voor de schrik kreeg hij toen een traumabeertje. De hond hield aan het ongeval niets over.

FOTONIEUWS