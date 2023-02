Rijk kent Regiodeal (€ 15,5 miljoen) toe aan waddeneilanden

vr 17 februari 2023 16.19 uur

NES (AMELAND) - Minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vrijdag bekend gemaakt dat de Regio Deal-aanvraag van de Waddeneilanden is geselecteerd als één van de Regio Deal-voorstellen. Het Rijk kent De Waddeneilanden de gevraagde bijdrage van € 15,5 miljoen toe uit de Regio Envelop voor ondersteuning en betrokkenheid bij de uitvoering van het Programma Waddeneilanden.

De Regiodeal stelt de Waddeneilanden in staat om een sterke impuls te geven aan de brede welvaart in de regio en ontwikkelingen in gang te zetten die de draagkracht van de Waddengemeenten te boven gaan.

Michiel Schrier (burgemeester van Vlieland en voorzitter van de stuurgroep van het Programma Waddeneilanden): "We zijn verheugd met dit geweldige nieuws! De toezegging is van grote betekenis en zien wij als een erkenning vanuit het Rijk voor de uitdagingen waar we als eilanden voor staan. De Regio Deal stelt ons in staat om structurele veranderingen in gang te zetten die nodig zijn om de eilanden leefbaar te houden; een fijne plek om te wonen, werken, leven en recreëren. Nu en later. We kijken uit naar de komende periode waar we samen met het Rijk aan de slag gaan om concrete plannen uit te werken voor het versterken van de brede welvaart op de Waddeneilanden".

Gezamenlijk overleg

Op basis van de toezegging van de Regiodeal volgt gezamenlijk overleg tussen Rijk en regio om afspraken te maken over de toekenning van de uiteindelijke financiële bijdrage. Het streven is dat de Regio Deals van deze vierde tranche medio 2023 worden gesloten en dat de uitvoering van het Programma Waddeneilanden nog dit jaar van start gaat.

Programma Waddeneilanden

Aan de basis van de Regiodeal staat het Programma Waddeneilanden. Het programma gaat over thema’s als wonen, zorg, onderwijs, ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling. Ook de intensivering van de samenwerking tussen de eilandgemeenten, evenals de samenwerking met het Rijk, de Provincies, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is een speerpunt. Alle thema’s zijn nauw met elkaar verbonden en worden ingezet om de brede welvaart op alle Waddeneilanden te verbeteren.

Achtergrond

De eilanden dienden in november 2022, samen met 22 anderen, hun aanvraag in voor een Regio Deal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast de bijdrage van het Rijk, dragen de Waddeneilanden zelf € 9 miljoen bij.