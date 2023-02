Oorzaak dodelijke vliegtuigcrash was opengaande canopy

vr 17 februari 2023 15.55 uur

KORNHORN - De 75-jarige Bonne van den Bos uit Kornhorn kwam in februari 2021 om het leven tijdens een vliegtuigcrash nadat de cockpit-kap plotseling was opengegaan. Hij kon daar niets aan doen. Dat is deze week bekend geworden via een publicatie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Uit onderzoek is gebleken dat de cockpit-kap, de canopy, tijdens de vlucht was opengegaan. De piloot was niet in staat om het controleverlies in de korte tijd te herstellen voordat de micro light aircraft (MLA) de grond raakte. De piloot verloor de controle en crashte in zijn woonplaats. Het toestel vloog vervolgens in brand.

Canopy ging vaker open

Volgens het onderzoek is het zeer waarschijnlijk dat de canopy van de PH-4E7 niet goed was gesloten voordat het vliegtuig opsteeg. In het verleden is het, bij het type Aerospool Dynamic WT9, vaker voorgekomen dat de canopy tijdens de vlucht is opengegaan.

De fabrikant heeft hiervoor in 2008 een 'mandatory service bulletin' gepubliceerd waarin een wijziging van het vlieghandboek werd voorgeschreven. Deze ging over de noodprocedures die de piloot moest volgen in geval van onbedoelde opening van de canopy tijdens verschillende vluchtfasen.

Ook heeft de fabrikant in 2019 aanbevolen een vernieuwde canopyvergrendeling met veiligheidshaak en sensor te installeren om te voorkomen dat de canopy onbedoeld opent.

Eerder incident

Vliegclub Fryslân, eigenaar van het vliegtuig, was niet op de hoogte van de informatie in het 'mandatory service bulletin'. Het bulletin werd over het hoofd gezien ondanks het feit dat er op 5 december 2020 eenzelfde incident plaatsvond met de cockpit-kap. Destijds wist de passagier van de piloot de kap dicht te trekken tijdens de vlucht zodat de piloot weer controle kreeg over het vliegtuig.

Geen toezicht

Destijds waren de taken en verantwoordelijkheden, vooral op het gebied van onderhoud, instructie en veiligheid, binnen de vliegclub niet goed belegd. Omdat er door de Inspectie Leefomgeving en Transport verder geen prioriteit wordt gegegeven aan toezicht op de MLA-luchtvaart, was het mogelijk dat er een vergunning voor het vliegtuig werd afgegeven zonder dat er gecontroleerd werd of er aan de voorwaarden was voldaan.

Klik hier voor gehele rapport