Kleinschalige opvang minderjarige statushouders in Dokkum

do 16 februari 2023 16.30 uur

DOKKUM - Er is bij de gemeente Noardeast-Fryslân een verzoek binnengekomen om een kleinschalige opvang voor alleenstaande minderjarige statushouders te starten in de Keppelstraat in Dokkum.

Het verzoek is afkomstig van het Nidos, een landelijke organisatie die zich bezighoudt met de opvang en bescherming van minderjarige vluchtelingen.

In Dokkum gaat het om een kleinschalige opvang voor twaalf alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die het perspectief hebben om in Nederland te mogen blijven. De begeleiding richt zich op het opbouwen van een leven in Nederland: school, taal, (bij)baantjes en sport.

De jonge vluchtelingen die in de opvang komen, blijven er naar verwachting langere tijd wonen onder begeleiding. Begeleiding van de groep is gericht op integratie en zelfredzaamheid. Verbinding met de lokale gemeenschap vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Ze maken een vervolgstap wanneer zij zelfstandig genoeg zijn. Nidos zorgt voor de huisvesting en Re-Care verzorgt 24-uursbegeleiding. Re-Care is een organisatie die zich bezighoudt met opvangmogelijkheden voor nieuwkomers en vluchtelingen en ze voorbereidt op een plek in onze samenleving.

De omwonenden van de beoogde locatie en de leden van de gemeenteraad zijn persoonlijk geïnformeerd over de kleinschalige opvang, zo laat de gemeente weten.

Landelijk is er een schrijnend tekort aan opvangplekken voor deze jongeren. Door in te gaan op het verzoek van Nidos kan de gemeente een bijdrage leveren aan het oplossen van dit tekort. Er is nog geen dergelijke kleinschalige opvang in Noardeast-Fryslân.

De gemeenteraad neemt op 23 februari een standpunt in over vestiging van de kleinschalige opvang in Dokkum.