Beroving 87-jarige vrouw in scootmobiel was 'brute en laffe straatroof'

do 16 februari 2023 15.45 uur

LEEUWARDEN - Voor wat de rechtbank "een brute en laffe straatroof" noemde, is een 26-jarige uit Algerije afkomstige asielzoeker veroordeeld tot acht maanden cel. Samen met een 16-jarige medeverdachte had de man een gouden ketting van de hals van een 87-jarige vrouw in een scootmobiel getrokken.

Deur openhouden

De beroving vond plaats eind augustus vorig jaar bij het Van Knobelsdorffplein in Drachten. Het slachtoffer woont daar in een flat. Omdat het voor haar wat lastig naar binnen rijden was met haar scootmobiel, vroeg ze wel vaker aan voorbijgangers of ze de deur van het flatgebouw even open wilde houden. Op 24 augustus vorig jaar vroeg ze de twee verdachten of ze wilden helpen.

Gouden ketting gekregen van overleden man

De jongste hield de deur open, maar in werkelijkheid hield hij de omgeving in de gaten. De ander deed zijn arm om de schouder van de oude vrouw en trok de gouden ketting die ze van haar overleden man had gekregen van haar hals. De beroving had veel impact op de vrouw. Ze overweegt om uit Drachten te vertrekken. De overvallers werden door medewerkers van het azc op camerabeelden herkend.

Eis doet geen recht aan ernst van het feit

De 26-jarige is, nadat hij uit voorlopige hechtenis werd vrijgelaten, spoorloos verdwenen. De officier van justitie had in zijn zaak vijf maanden cel geëist. Die eis deed naar het oordeel van de rechtbank geen recht aan de ernst van het feit. De zaak van de minderjarige mededader werd twee weken geleden achter gesloten deuren behandeld.

Telefoon van slapende passagier gestolen

Hij had nog meer op zijn kerfstok. Hij moest zich verantwoorden voor drie winkeldiefstallen en twee diefstallen. Tot twee keer toe had hij in de trein telefoons gestolen, onder andere van een slapende passagier. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van 209 dagen waarvan 90 voorwaardelijk. Hij komt onder toezicht van de Raad van de Kinderbescherming en de verslavingszorg.