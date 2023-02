Noardeast-Fryslân keert de energietoeslag in 2023 alvast deels uit

do 16 februari 2023 12.37 uur

DOKKUM - Veel huishoudens hebben moeite om de energielasten te betalen. De gemeente Noardeast-Fryslân heeft daarom besloten om in 2023 een energietoeslag van 500 euro beschikbaar te stellen. Daarmee lopen zij vooruit op een wetswijziging.

Ook heeft de gemeente besloten om de inkomensgrens te verhogen naar 130% van de bijstandsnorm. Mensen die in 2022 net boven de grens zaten kunnen nu de energietoeslag ook ontvangen.

"Wy hawwe noch altyd te krijen mei hege prizen foar boadskippen en enerzjy. De groep minsken dy’t muoite hat om de enerzjykosten te beteljen wurdt hieltyd grutter. Dêrom fine we it wichtich om wat te dwaan foar ús ynwenners mei in leech ynkommen", zegt wethouder Jouke Douwe de Vries.

Voorlopen

Onlangs is bekend geworden dat het uitkeren van een energietoeslag, pas per 1 juli 2023 mogelijk is. Hiervoor is namelijk een wetswijziging nodig. Veel gemeenten waren in de veronderstelling dat zij begin 2023 al een energietoeslag konden uitkeren.

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten hier niet op te wachten en alvast een bedrag van € 500,- aan energietoeslag uit te keren. Mogelijk volgt er na de wetswijziging nog een nabetaling, zodat iedereen over heel 2023 een bedrag van € 1300 euro ontvangt.

Hoe komen mensen hiervoor in aanmerking?

Mensen die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, hoeven niets te doen. Zij ontvangen de 500 euro-rond 1 maart automatisch op hun rekening. Mensen die de energietoeslag nog niet aangevraagd hebben, kunnen vanaf 1 maart een aanvraag indienen.

Mensen die in aanmerking komen voor de energietoeslag kunnen dit zelf aanvragen via het aanvraagformulier op de website www.noardeast-fryslan.nl/energielasten.

Landelijk Noodfonds

Heb je alle mogelijke potjes aangevraagd en lukt het daarmee nog steeds niet om rond te komen? Dan is er het landelijke Noodfonds Energie. Dit noodfonds betaalt voor een periode van 6 maanden een deel van jouw energierekening. Doe de Noodfonds-check via Geldfit: www.geldfit.nl/tijdelijk-noodfonds-energie/