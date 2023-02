Jeugdige overvallers wilden e-sigaretten roven

do 16 februari 2023 12.00 uur

LEEUWARDEN - Tegen een 19-jarige jongen uit een klein dorpje ten westen van Dokkum, die eind juli vorig jaar betrokken was bij een straatroof in Kollumerzwaag, is donderdag een werkstraf geëist. Met nog twee anderen was de verdachte uit op het voorraadje e-sigaretten van een 17-jarige jongen.

Verzonnen naam

Het slachtoffer handelde in elektronische sigaretten, of vapers, zoals ze ook wel worden genoemd. De jongen kreeg via Snapchat contact met een zekere Dirkjan, waarschijnlijk een verzonnen naam. Dirkjan wilde wel van elke smaak die de jongen had wel tien stuks kopen. Er werd afgesproken op het parkeerterrein van de sporthal en de voetbalvelden aan de Beukerstrjitte in Kollumerzwaag.

70 vapers in een rugzak

De verkoper had 70 vapers meegenomen in een rugzak. De verdachte reed, zijn twee kameraden uit Dokkum, zaten bij hem in de auto. Op de afgesproken plaats werd de verkoper van de vapers vastgegrepen en kreeg hij een paar klappen. De verdachte zou de jongen van achteren kort in een wurggreep hebben gehouden.

Kenteken genoteerd

De verdachte beweerde dat hij de jongen had vastgepakt om te voorkomen dat diens brommer tegen zijn auto zou vallen. Dat geloofde officier van justitie Erik Veen niet. Nadat een getuige had ingegrepen, gingen de drie er vandoor met de rugtas van het slachtoffer. De verdachte werd nog diezelfde avond aangehouden, het slachtoffer had het kenteken van zijn auto genoteerd.

Verdachte kreeg enkelband om

De drie overvallers zouden van tevoren hebben afgesproken wat de bedoeling was. Een van de jongens zou met het plan zijn gekomen, de andere twee zouden als 'beloning’ vapers krijgen. Bij de verdachte in de auto werden 23 elektronische sigaretten aangetroffen. Hij heeft acht dagen vastgezeten in een jeugdgevangenis. Daarna mocht hij naar huis, maar hij kreeg wel een enkelband om.

Verdachte is bereid om op de blaren te zitten

De reclassering was goed over hem te spreken. Hij heeft meegewerkt aan een behandeltraject en hij heeft werk gevonden. In combinatie met een voorwaardelijke straf was dat eigenlijk wel een afdoende afstraffing, vond de reclassering.

Daar keek de officier anders tegenaan. "Alleen een voorwaardelijke straf doet tekort aan de ernst van het feit. Dit is wel een diefstal met geweld", aldus Veen. Hij eiste een werkstraf van 120 uur waarvan de helft voorwaardelijk.

De verdachte had spijt van wat hij had gedaan: "Ik weet dat ik fout ben geweest en ik ben bereid om op de blaren te zitten", zei hij als laatste woord. De zaken van de twee minderjarige verdachten werden donderdag achter gesloten deuren behandeld.

De rechtbank doet op 2 maart uitspraak.