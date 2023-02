Stroomnet bij Dokkum vol: wachtlijst voor nieuwe grootverbruikers

do 16 februari 2023 11.54 uur

DOKKUM - Het stroomnet rond Dokkum heeft zijn maximale capaciteit bereikt. Dat meldt Liander. Grootverbruikers van elektriciteit die een nieuwe aansluiting wensen of willen vergroten, komen vanaf deze week op de wachtlijst te staan.

Niet alleen Friesland kampt met problemen. Op het elektriciteitsnet in Flevoland, Gelderland en Noord-Holland zijn ook nieuwe knelpunten ontstaan. Op deze punten is de maximale capaciteit van het net bereikt.

In Dokkum zijn nieuwe bedrijven op bedrijventerrein Betterwird voorlopig de klos. De tijdelijke stop is nodig om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk niet overbelast raakt. Dit kan weer leiden tot stroomuitval. De uitbreiding van het netwerk laat nog jaren op zich wachten omdat de problemen overal in Nederland zijn ontstaan. Er wordt meer elektriciteit verbruikt en minder gas. Liander en TenneT verwachten dat de vernieuwing pas in 2031 klaar is.

In Friesland gaat Liander verder in drie gebieden onderzoek doen naar de mogelijke toepassing van congestiemanagement. Door de 'hoeveelheid stroom' beter te verdelen in een regio, kunnen er mogelijk meer aansluitingen gerealiseerd worden. In Dokkum betreft het het verbruik en in Beetsterzwaag teruglevering. In Ryptsjerk wordt onderzoek gedaan naar zowel teruglevering als verbruik.