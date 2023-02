Kollumerpomp wil kinderen met busjes naar basisschool brengen

wo 15 februari 2023 17.40 uur

KOLLUMERPOMP - Inwoners van Kollumerpomp hebben de stichting Pompster Vervoer opgericht. De stichting moet er voor zorgen dat de kinderen uit het dorp in drie busjes naar de basisschool worden gebracht.

De kinderen zaten tot voorkort op basisschool De Wegwijzer. In november werd bekend dat de school met ruim 30 leerlingen de deuren sluit. Alle kinderen hebben inmiddels een plek gevonden op een andere school. De grootste groep gaan naar de drie basisscholen in Kollum. Vijf leerlingen gaan naar De Springplanke in Ingwierrum en twee leerlingen hebben een plekje gevonden op De Tarissing in Aldwâld.

De sluiting had grote impact op het dorp en zorgde voor de nodige onrust. Een groep inwoners besloot om een multifunctioneel vervoerssysteem op te zetten. De scholen liggen allemaal op zo'n 5,5 kilometer van Kollumerpomp en het vervoer leverde voor de ouders de nodige problemen op.

Het Pompster Vervoer moet daar nu op een oplossing voor gaan bieden. Het plan is om drie busjes aan te schaffen (waarvan 1 ook geschikt is voor rolstoelvervoer) waarmee de leerlingen tegen een bescheiden vergoeding gezamenlijk door vrijwilligers uit het dorp van en naar de scholen in Kollum en Ingwierrum gebracht kunnen worden.

De busjes kunnen echter ook voor andere doeleinden ingezet worden zodat dit de leefbaarheid in het dorp ten goed komt. De busjes moeten uiterlijk in april 2023 de weg op gaan.

Op dit moment wordt er nog gekeken naar de financiering. De gemeente Noardeast-Fryslân is positief over het idee en is mogelijk bereid om te subsidiëren. Ook is er een subsidieaanvraag bij het Iepen Mienskipsfûns (IMF) gedaan. In maart wordt duidelijk of het dorp geld ontvangt via het IMF.