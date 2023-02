Noardeast-Fryslân geeft 1 euro per inwoner aan Giro555

wo 15 februari 2023 09.27 uur

DOKKUM - Om hulp te kunnen bieden aan het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië maakt gemeente Noardeast-Fryslân 1 euro per inwoner over aan Giro555. In totaal wordt er een donatie gedaan van € 45.664 euro.

Woensdag is er landelijk een grote actiedag georganiseerd om geld in te zamelen voor hulp in de aardbevingsgebieden in Turkije en Syrië. "It is ferskriklik wat dêr bard is. Der binne gjin wurden foar it leed fan de Turkske en Syryske mienskip troch dizze ferwoestjende ierdbeving. As gemeente drage wy graach by oan de needsaaklike stipe", zegt burgemeester Johannes Kramer.

Giro555

Turkije en Syrië zijn zwaar getroffen door meerdere aardbevingen. De schaal van verwoesting die ze hebben achtergelaten is enorm. Om hulp te kunnen bieden aan het aardbevingsgebied is in Nederland Giro555 geopend. De bijdragen aan dit gironummer worden ingezet om noodhulp te verlenen. Naast noodhulp zal een deel van de middelen ook ingezet worden voor structurele wederopbouw.